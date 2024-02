Incendies en série sur des péniches à Paris : un homme jugé jeudi

Plusieurs péniches parisiennes ont été incendiées au cours des deux dernières semaines. Mardi, un homme a été interpellé. Il sera jugé en comparution immédiate ce jeudi pour dégradation par moyen dangereux le yacht Petrus III et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Est-ce la fin d'un mystère ? Partiellement en tout cas a priori. Ce jeudi, un homme doit être jugé en comparution immédiate devant la chambre 23-2 pour dégradation par moyen dangereux commise le 27 janvier 2024 sur le Petrus III, yacht amarré sur le port de l'Arsenal près de la Bastille (12e arrondissement) et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique commise le 30 janvier 2024.

Ce prestigieux bateau avait été partiellement incendié une première fois le lundi 22 janvier avant d'être à nouveau ciblé le samedi 27 janvier au matin. Ce jour-là, un individu avait jeté un pavé dans une vitre du bateau avant de pénétrer à l'intérieur et de mettre le feu aux couchettes et matelas à l'aide d'un produit inflammable. L'intérieur du Petrus III a été totalement détruit. Trois jours plus tard, un individu avait été interpellé et placé en garde à vue par les enquêteurs.

Quid des autres incendies

Le 21 janvier, une première péniche baptisée OVK (O vieilles Kanailles) avait été incendiée non loin du port de l'Arsenal, sur le port de la Rapée précisément. Le lendemain, sur ce même port, c'est la péniche Café Barge qui avait été dévastée par les flammes. Peu après, un début d'incendie avait été constaté sur le Petrus III, à quelques centaines de mètres de là.

L'homme qui doit comparaître ce jour n'est mis en cause que pour l'incendie du Petrus III du 27 janvier. On ignore s'il est aussi l'auteur des trois premiers incendies.