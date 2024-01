Incendies en série sur des péniches parisiennes : plusieurs enquêtes ouvertes pour "dégradation volontaire"

Trois péniches ont pris feu à Paris en deux jours et deux d'entre elles ont été ravagées. Les embarcations se situent toutes dans le 12e arrondissement. Le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes pour "dégradation volontaire".

"Stupéfaction", c'est le premier mot qui vient à la bouche de Catherine Dahan, propriétaire du Café Barge, amarré port de la Rapée dans le 12e arrondissement parisien, quand on lui demande son sentiment par rapport aux faits récents qui viennent de toucher son bien. Comme les péniches OVK (O'vieilles Kanailles) et Pétrus III, son bateau a brûlé.

"Depuis que ma péniche café existe, je n'ai jamais eu la moindre menace, le moindre racket ou chose mafieuse. Cet incendie est totalement inattendu", confie à TF1info Catherine Dahan. "Lorsque c'est arrivé dimanche soir vers 19h à mes voisins, la péniche OVK, dans des proportions moindres, on s'est tous dit que c'était un court-circuit et un incident technique. Quand j'ai appris le lundi vers 20h que ma péniche qui était fermée, prenait feu, on s'est posé des questions. Et quand nous avons appris qu'un autre début d'incendie avait touché ce même jour un autre bateau, le Petrus III, amarré au port de l'Arsenal non loin de là, on a vraiment considéré que ça faisait beaucoup", ajoute-t-elle.

Plusieurs enquêtes ouvertes

Le bateau Petrus III a été beaucoup moins touché que les autres car le début d'incendie a été rapidement maîtrisé. Le bateau OVK a été très abîmé. Et du Café Barge, il ne reste rien ce mardi : 1000 m² sont partis en fumée. "Quand les pompiers et la police sont partis, une fois que le feu était maîtrisé, il restait deux ou trois choses intactes, dont une caisse d'alcool. Celle-ci a été volée dans les heures qui ont suivi malgré les cordons de police", déplore Catherine Dahan dénonçant le comportement de certains individus.

Immédiatement alertés de ces différents faits, le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes pour "dégradation volontaire par moyen dangereux" au commissariat du 12ᵉ arrondissement. De nombreux relevés et constatations ont été réalisés sur les différents sites afin d'identifier d'éventuels suspects. Les images extraites de différentes caméras de vidéosurveillance sont également en cours d'exploitation.

Selon plusieurs sources, des accélérateurs de combustion ont été retrouvés sur au moins l'un des trois sites visés.

Un acte criminel ?

Interrogé par Le Parisien, Frédéric Hocquard, maire adjoint de la Ville de Paris en charge du tourisme et de la nuit, estime que l’origine criminelle ne fait pas de doute. "Est-ce que c’est quelqu’un qui brûle des péniches, ou des lieux de fêtes ? Un pyromane ? Une vengeance ? C’est inquiétant. Ce sont des institutions, des lieux iconiques", s'interroge-t-il dans les colonnes du quotidien.

Du côté des propriétaires de péniche, tout le monde y va de son avis. "Certains évoquent des riverains qui seraient excédés par le bruit, d'autres mêlent l'arrivée des Jeux Olympiques à cela, d'autres encore évoquent des jalousies de certaines personnes par rapport à l'emplacement de nos péniches. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que tout cela est l'œuvre d'une personne pas très stable dans sa tête et qui serait pyromane", estime Catherine Dahan, qui a porté plainte.

Surveillance renforcée

Depuis les faits, les autorités ont annoncé que la sécurité avait été renforcée aux abords des sites concernés. La préfecture de police de Paris fait savoir qu'une surveillance policière a été déployée.

Par ailleurs, la direction territoriale de Paris de Haropa Port, gestionnaire de l’espace public fluvial, a mis en place une surveillance accrue du quai avec deux agents de sécurité qui seront présents à partir de 2030 sur le site. "Une première réunion d’échange avec les occupants du port a eu lieu mardi 23 janvier. Le port se tient à la disposition des enquêteurs et se réserve le droit de déposer plainte contre X pour atteinte à son domaine", informe Haropa Port.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier le ou les éventuels auteurs de ces faits.