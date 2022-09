Pompiers pyromanes : pourquoi certains soldats du feu passent à l'acte ?

Ce trouble du comportement touche 1% de la population générale, selon une étude américaine publiée en 2010, mais serait surreprésenté chez les sapeurs-pompiers. Or, pour devenir pompier volontaire, les tests de personnalité ne sont pas systématiques. Faire analyser les résultats coûte trop cher. Et quand bien même, il est difficile de détecter cette pulsion. "Les entretiens que l'on a avec les candidats sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, se font à froid. Pas quand la pression monte", relève le médecin lieutenant-colonel, Jean Farisse, expert psychiatre, dans le reportage TF1 en tête de cet article. À ce jour, il n'existe pas de test spécifique pour détecter un pyromane. Ils ne sont souvent identifiés qu'a posteriori, une fois leur acte commis.

Fin août, le Dr Roland Coutanceau, expert-psychiatre, analysait aussi pour TF1info la quête de ces pompiers pyromanes. "Le pompier incendiaire est quelqu'un qui est fier d'être pompier, mais qui veut justifier de son image de marque. Et pour cela, il faut qu'il y ait un feu ! Le pompier incendiaire se dit souvent : "Si je mets un feu et que je suis l'un des premiers à être sur la brèche, on va dire : 'Quel homme !'".

Pour illustrer son propos, le spécialiste évoquait un sujet qu'il avait expertisé. "Ce monsieur était toujours parmi les primo-intervenants sur les feux, toujours de garde au moment des faits, toujours le premier à avoir la stratégie pour combattre les flammes. C'était trop beau pour être vrai ! Cette personne créait des feux pour se mettre en scène en tant que pompier, en tant que héros. Là, la motivation est narcissique, d'amour-propre. Parmi les pompiers, il existe malheureusement cette minorité de sujets qui dévoient."