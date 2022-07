Incendies "hors-norme" en Gironde : la préfecture "appelle à la plus grande prudence"

Un vent fort, plus de 40° affichés sur le thermomètre. Les conditions météorologiques de ce lundi ne laissent rien présager de bon pour les soldats du feu qui œuvrent sans relâche en Gironde.

Depuis le mardi 12 juillet, plus de 14.300 hectares de forêt ont brûlé en Gironde. "Malgré les importants moyens terrestres et aériens engagés, la situation n’est pas fixée et le feu a progressé dans la nuit. Ce sont désormais près de 1700 sapeurs-pompiers venus de toute la France, appuyés par d’importants moyens aériens - six Canadair et trois avions Dash - qui luttent contre ces deux incendies hors-norme", informe la préfecture du département ce lundi matin dans un communiqué.

Par ailleurs, plus de 16.000 personnes ont été évacuées au total et de nouvelles évacuations sont prévues aujourd’hui sur les communes de Landiras, Budos et Balizac. "La population à évacuer est estimée à 3500 personnes, précise la préfecture. Des centres d’hébergement d’urgence ont été installés grâce à la mobilisation des associations agréées de sécurité civile et des élus pour les accueillir, même si la grande majorité de ces personnes ont trouvé une solution d’hébergement par elles-mêmes. Une cinquantaine de sinistrés a été hébergée dans ces centres cette nuit."