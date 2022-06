Incendies dans les Pyrénées-Orientales : l'A9 coupée, une centaine d'habitants évacués

La forte tramontane qui sévit ce mardi après-midi dans les Pyrénées-Orientales ne facilite pas la tâche des pompiers. Les soldats du feu tentent en effet d'éteindre plusieurs incendies, dont un "violent" qui s'est déclaré sur la commune d'Opoul-Perillos. Là, "le feu continue de progresser et nous avons demandé un renfort de moyens", ont indiqué à l'AFP les pompiers du département, faisant état de "300 à 400 hectares de végétation brûlés". Plus de 200 pompiers et six avions Canadair tentent de contenir ce feu attisé par "un vent violent", selon la même source.