Incendies volontaires en France : "Certains arrêteront après un feu, d'autres seront toujours tentés"

Ils sont deux. Entre mercredi et jeudi, deux hommes ont reconnu, face aux enquêteurs, être à l'origine de feux de forêt au printemps et en ce mois de juillet dans l'Hérault et en Ardèche. Le premier, âgé de 44 ans et alcoolisé au moment de son interpellation, a ainsi admis avoir provoqué les incendies du 27 juillet dans le sud de l'Ardèche.

Le second, pompier-volontaire, sapeur-forestier et élu municipal, a déclaré aux enquêteurs qu'il avait, à l'aide d'un briquet, provoqué plusieurs départs de feu à Saint-Privat et Saint Jean de la Blaquière dans l'Hérault en mai et juillet 2022. Il a reconnu être également l'auteur de plusieurs incendies au cours des trois dernières années pour provoquer des interventions des sapeurs-pompiers afin de s'extraire d'un cadre familial oppressant. Il a également parlé de l'excitation que les interventions provoquaient chez lui, "de l'adrénaline", mais aussi d'un besoin de reconnaissance sociale.

En France, on estime que 300.000 feux se déclarent chaque année, et que 10% sont d'origine volontaire. Le Dr Roland Coutanceau, expert-psychiatre, qui a eu plusieurs entretiens avec des pyromanes au cours de sa carrière, revient pour TF1info sur ce qui les pousse à déclencher ces incendies.