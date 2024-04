Incivilités, dégradations... des applis pour les signaler à la mairie

Comment lutter contre les incivilités, les dégradations en tout genre, les cambriolages ? De plus en plus de communes demandent aux habitants de signaler eux-mêmes un problème ou un comportement suspect.

Ce matin-là, Edouard remarque un trou de 40 centimètres sur la chaussée. Il le fait savoir avec l'application anti-incivilité de la ville de Mulhouse (Haut-Rhin). Ces dernières années, des dizaines de villes moyennes ou grandes ont investi dans ces outils censés améliorer le cadre de vie des habitants.

À Mulhouse, des agents traitent chaque jour ces alertes, ils les transfèrent vers le service de la ville compétente. À son lancement en 2018, ils en comptaient 3000 par an. C'est cinq fois plus aujourd'hui. Hormis le coût du déploiement de l'application, 30.000 euros, pas de dépense supplémentaire nous assure la mairie. Et les alertes citoyennes font gagner du temps au service sollicité : quatre incidents sur cinq sont traités dans les 48 heures.

La sollicitation des citoyens ne s'arrête pas aux incivilités, certaines communes vont plus loin. À Haguenau (Bas-Rhin), les habitants d’un quartier sont appelés à prévenir les faits divers. Moins coûteux qu'une application, la ville enrôle des bénévoles pour sensibiliser aux comportements suspects.