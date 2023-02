"Pourquoi on a retrouvé la voiture là-bas ?" : l'incompréhension de la famille après la mort des disparus de La Longueville

Originaires de Roubaix, Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro, 79 et 83 ans, n'avaient plus donné signe de vie depuis le 1er janvier, date à laquelle ils auraient pris la route en voiture depuis Mairieux, près de Maubeuge. Ils étaient repartis de la commune après un repas de famille aux alentours de 18h30, et devaient regagner leur domicile à Roubaix, mais n'ont jamais atteint leur destination.

Marie-Hélène, l'une des filles du couple, réagit auprès de TF1 à cette triste nouvelle. "C'est difficile de savoir ce qu'il s'est passé, qu'ils sont décédés. Même si on n'avait pas beaucoup d'espoir. Pour ainsi dire, pas d'espoir", admet-elle. Et de poursuivre :"Quand on le sait, c'est difficile. On peut se demander pourquoi ils sont tombés dans l'eau, pourquoi on a retrouvé la voiture là-bas."