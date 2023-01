Décès après des jeûnes prolongés : un naturopathe et son fils mis en examen

Le décès d’une femme de 44 ans, en 2021, lors d’un stage de naturopathie, avait alerté sur les pratiques d’un naturopathe d’Indre-et-Loire. Cet événement avait déclenché l’ouverture d’une information judiciaire sur l’homme âgé de 58 ans. Éric Gandon a été mis en examen, ce jeudi 12 janvier, pour des chefs d’abus de faiblesse, d’homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et exercice illégal des professions de médecin et pharmacien.

Son fils, âgé de 25 ans, qui participait à l'organisation des stages et à la promotion des méthodes de son père via une chaîne YouTube, a quant à lui été mis en examen des chefs d'exercice illégal des professions de médecin et pharmacien. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité en lien avec le jeûne et la naturopathie.