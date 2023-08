Féminicide en Indre-et-Loire : une femme retrouvée morte sur la voie publique, un suspect recherché depuis mardi

C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte mardi. Ce jour-là, sur un chemin de la commune de Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), il s'est retrouvé face au corps sans vie d'une femme. Les gendarmes ont été immédiatement alertés et dépêchés sur place. Les spécialistes ont procédé aux multiples relevés et constatations. Très rapidement, la victime a été identifiée comme étant née en 1966 à Bagdad en Irak et domiciliée à Chambray-Les-Tours.

"Les investigations se poursuivent activement pour éclaircir les circonstances de ce décès et identifier l’auteur de ce qui apparait être, à ce stade, un homicide volontaire. L’autopsie du corps de la victime a eu lieu ce matin", détaillait ce mercredi midi à TF1info Catherine Sorita-MInard, procureure de la République de Tours.