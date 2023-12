Indre-et-Loire : incidents près de Tours après le décès d'un jeune renversé par une voiture de police

Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche près de Tours. Ces incidents font suite au décès d'un jeune homme percuté, à Saint-Pierre-des-Corps, par une voiture de police. Pour le réveillon de Noël, des CRS seront déployés en renfort.

Les incidents ont duré jusqu'à 3h du matin. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche après le décès d'un jeune homme percuté à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), près de Tours, par une voiture de police, a indiqué dimanche une source policière.

Les incidents ont commencé dans un quartier de Tours avant de gagner Saint-Pierre-des-Corps, avec, outre les 17 véhicules incendiés, des feux de poubelle et des jets de mortiers, selon la même source. Trois mineurs ont été interpellés et aucun décès n'est à déplorer. Pour le réveillon de Noël, des CRS seront déployés en renfort des effectifs de policiers locaux et départementaux, précise encore cette source.

"Le jeune homme aurait traversé d'un coup"

La procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard, a indiqué sur X, anciennement Twitter, que samedi "vers 7h, un véhicule de police circulant sur la voie publique à Saint-Pierre-des-Corps a heurté une personne" qui, selon "les premières constatations" et "les premiers témoignages recueillis, s'est jetée sur la voiture".

"Le jeune homme aurait traversé d'un coup au moment où un véhicule de police passait", précise la procureure dans son communiqué. Le jeune homme, né en 2004 et vivant à Joué-lès-Tours, "est décédé dans l'accident". Son père a fait savoir que "son fils était en dépression, et très perturbé depuis quelque temps" et qu'il était parti du domicile samedi matin en passant par une fenêtre, "uniquement vêtu d'un caleçon", selon le communiqué.

Le père du jeune homme a été entendu, ainsi que d'autres témoins, qui ont parlé de "troubles psychiques manifestés par la victime depuis quelques temps, avec des manifestations paranoïaques". Il a aussi été question de "consommation de toxiques, de produits stupéfiants et protoxyde d’azote (gaz hilarant)", précise la procureure.

La policière qui était au volant, dont le test d'alcoolémie est négatif, "indique n'avoir pas vu la personne et n'avoir pas pu éviter le choc". La procureure précise qu'une enquête pour homicide involontaire par conducteur a été ouverte.