Indre-et-Loire : soupçonnés de projets violents, trois mineurs radicalisés mis en examen

Trois mineurs de 15 et 16 ans, "radicalisés" et soupçonnés de "projets violents" ou de vouloir se rendre en Syrie, ont été interpellés fin août et début septembre à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) et mis en examen à Paris par un juge antiterroriste, a appris l'AFP vendredi de source proche du dossier. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le troisième sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif, a-t-on précisé.

Ils ont été interpellés par la Direction générale de la sécurité Intérieure (DGSI) après avoir été repérés au printemps "en train de tester des explosifs artisanaux", a détaillé cette source, expliquant qu'ils avaient réussi à fabriquer du TATP. Une "visite domiciliaire avait permis de confirmer leur radicalisation, leur attrait pour l'idéologie islamiste", a encore dit cette source.