Touraine : un maire mis en examen pour viol sur mineur

Le procureur Grégoire Dulin a précisé que l’édile avait été mis en examen pour "viol sur mineur par personne ayant autorité" ainsi que pour "agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité, corruption de mineur de moins de quinze et plus de quinze ans, et violence volontaire sur personne vulnérable."