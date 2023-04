Deux enfants de 5 et 7 ans tués dans l'Oise, la piste de l'infanticide privilégiée

Âgés de 5 et 7 ans, deux frères ont été retrouvés morts vendredi soir dans l'Oise. Tués par balles, ils pourraient avoir été visés par leur père, dont le corps sans vie a également été découvert. Le parquet de Senlis, qui a confirmé ces informations, précise que "selon les premières constatations et les témoignages recueillis, l’hypothèse d’un double homicide commis par le père, suivi de son suicide, semblait la plus probable, sans pour autant que les autres pistes soient abandonnées".

C'est vers 23h, vendredi soir, que la police a été avertie par une série d'appels au 17. Un "possible drame" était alors signalé au domicile d'un homme de 43 ans, résidant à Nogent-sur-Oise. Les pompiers et le Samu, une fois sur place, n'ont pu que constater le décès des deux frères et de leur père. Ce dernier, apprend-on, était séparé de la mère des enfants. Une arme à feu a par ailleurs été retrouvé sur les lieux.