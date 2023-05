Infirmière mortellement poignardée au CHU de Reims : qui était Carène Mezino ?

Plus qu'un hôpital, c'est toute une profession qui est aujourd'hui endeuillée. Tôt ce mardi 23 mai, au lendemain de l'agression au couteau d'une secrétaire médicale âgée de 56 ans et d'une infirmière âgée de 37 ans au CHU de Reims, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé que la plus jeune des deux victimes avait succombé dans la nuit à ses blessures.

L'auteur présumé des faits, un homme âgé de 59 ans souffrant de troubles sévères et faisant l’objet depuis plusieurs années d’une mesure de curatelle renforcée, se trouvait toujours en garde à vue en milieu de journée. Dans le même temps, devant les lieux du drame, une pluie d'hommage était rendu à la victime décédée. La rédaction de TF1-LCI revient sur le parcours de cette femme prénommée Carène Thibaut épouse Mezino.