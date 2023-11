Influenceuse ayant ironisé sur la mort d'un bébé israélien : Warda A. reconnaît juste avoir été "maladroite"

Warda A., était jugée de mercredi pour "apologie du terrorisme". Cette influenceuse avait notamment posté, le 3 novembre dernier, une vidéo dans laquelle elle ironisait sur un "bébé israélien brûlé dans un four". "Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal", a-t-elle expliqué au tribunal.

Elle est arrivée dans la salle d’audience peu avant 14 heures, entourée de ses avocats. Ce mercredi, Warda A. 37 ans, répondait devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris d'une accusation "d'apologie d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne".

Sous le pseudo Haneia Nakai, cette influenceuse avait posté plusieurs vidéos en ligne après le début de la guerre opposant le Hamas à Israël, consécutive au massacre du 7 octobre. Dans l’une d’elle, elle expliquait que le "Hamas n’était pas des terroristes". Dans une autre, elle ironisait sur "un bébé israélien brûlé dans un four", faisant mine de se demander si "du thym" et "du sel" avaient été utiliser pour l'assaisonner.

Après la diffusion des vidéos dans la salle d’audience, la prévenue - 8000 followers sur Instagram - a été invitée à s’expliquer sur ses propos. "Depuis le 7 octobre, ce que je dénonce, c'est la manipulation des médias pour nous diviser" a-t-elle avancé en guise de défense, enveloppée dans un long manteau gris et parlant d’une toute petite voix, contrastant avec celle entendue sur ces stories et posts sur Snapchat et Instagram. "Ce que j'essaie de défendre depuis le début, c'est la paix", a-t-elle même défendu plus tard.

"Je suis la nana lambda" Warda A., prévenue

Pourquoi cette femme née à Djibouti, qui a été hôtesse dans sa vie professionnelle, qui n’a "pas fait de grandes études" selon ses termes, et qui réfute la qualification "d'influenceuse" et "encore moins une mannequin", s’est-elle exprimée sur de tels sujets sur les réseaux sociaux ? "Je suis la nana lambda qui a voulu partager. Je partage tout avec les gens. J'ai l'habitude de partager... Même un rouge à lèvres."

Avait-elle "un intérêt pour ce conflit", questionne la présidente. "Aujourd'hui, c'est un peu le débat d'une bonne partie du monde. Donc c'est un peu normal que je me sente impactée par ce qu'il se passe", répond la prévenue. "Pour moi, le 7 octobre, c'est le début d'une guerre." Tout en assurant : "Je ne mets pas en cause que le 7 octobre soit un acte terroriste."

"Je n'avais aucune intention de faire du mal à qui que ce soit" Warda A. prévenue

Après le tollé provoqué par ses vidéos, Warda A. explique avoir pris conscience que "les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux". "Ça a été beaucoup trop loin. On m'a fait passer pour une raciste, une antisémite. J'ai eu des menaces de mort, sur moi, mes enfants. Je suis la fille lambda qui se retrouve otage de tout ce qu'il se passe, qui dit ce qu'elle pense. Je n'ai jamais voulu me retrouver dans tout ça", lâche Warda A., clamant ne pas être "antisémite".

Regrette-t-elle d’avoir posté ce message ironisant sur un bébé israélien brûlé ans un four ? "Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Ça a été mal interprété. J'ai été maladroite. Je n'avais aucune intention de faire du mal à qui que ce soit" affirme-t-elle.

Les réquisitions du parquet sont attendues dans la soirée.