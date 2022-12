INFO TF1/LCI - Affaire Norman Thavaud : ce qu’a dit le youtubeur lors de sa garde à vue

"Petit à petit, les photos qu’on s’envoyait mutuellement étaient de plus en plus osées. C’est à partir de là que c’est devenu problématique et qu’il a été de plus en plus insistant et demandant", décrit la Canadienne. "J’étais jeune, je l’admirais, je suis tombée facilement dans le panneau", regrette la jeune femme qui l'accuse d’avoir profité de sa notoriété pour la manipuler. D'autres femmes avaient formulé des accusations comparables pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures.

Que répond le youtubeur à ces accusations ? "Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier, a-t-il expliqué aux enquêteurs au cours de sa garde à vue. Elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis trois ans maintenant".