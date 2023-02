INFO LCI-TF1 - Disparition d'Héléna Cluyou à Brest : le principal suspect est décédé, un corps calciné découvert

Ce jeudi également, d'importants effectifs de policiers et gendarmes étaient mobilisés depuis ce matin, dans un secteur situé au sud de Brest (Finistère) pour y mener des recherches afin de tenter de retrouver la jeune femme. Quelques heures après le début des fouilles, un corps calciné correspondant à celui d'Héléna Cluyou a été découvert sur la presqu'île de Crozon, a appris LCI-TF1.

Le 29 janvier, Héléna Cluyou avait quitté la discothèque The One vers 5h30. Une image extraite des caméras de vidéosurveillance la montrait à 6h42 marchant seule dans le quartier de la Recouvrance à Brest. Elle se trouvait alors à l'intersection de la rue de la Porte et de la rue Saint-Exupéry, à proximité de la station de tramway. Un appel à témoins avait par la suite était lancé mais n'avait rien donné.