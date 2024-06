Cinq personnes ont été interpellées dans le sud de la France mardi et placées en garde à vue. Organisant des dizaines de lotos par semaine au profit d'associations, elles ne leur auraient reversé qu'une infime partie des bénéfices.

Des lotos au profit d'associations qui cachaient un business florissant. Un couple de septuagénaires domicilié à Caissargues, au sud de Nîmes (Gard), ainsi que leurs deux enfants et le gérant d’une société de lotos ont été interpellés ce mardi par le Service central des courses et jeux. Ils ont été placés en garde à vue.

Selon les informations de LCI/TF1, les enquêteurs de la Police judiciaire ont travaillé pendant plus d’un an sur cette petite équipe familiale qui organisait des lotos illégaux dans la région de Nîmes, principalement en ligne. Depuis 2018, le groupe a réuni un chiffre d’affaires estimé à plus de 14 millions d’euros, à raison d’une cadence extrêmement soutenue de 28 lotos par semaine, chaque loto réunissant environ entre 200 et 600 joueurs.

Ce juteux business se déroulait dans des studios d’enregistrement. Un chapiteau était également utilisé à Nîmes pour les lotos physiques.

Plus de 185 associations lésées

Les lotos étaient organisés au profit de différentes associations, comme cela est prévu par l’article L322-4 du code de sécurité intérieure. Les lots en jeu étaient colossaux (voyages, bijoux, hi-tech, etc.). Problème, selon nos informations, les associations ne touchaient qu’une infime partie des bénéfices, moins de 10%, ce qui est totalement illégal. Au total, les enquêteurs ont identifié plus de 185 associations qui auraient pu être lésées.

Les cinq organisateurs ont donc été interpellés mardi dans le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, avec l’appui de la police judiciaire de Marseille, de Nîmes, de Montpellier, ainsi que le service des douanes de Perpignan. Les enquêteurs ont procédé à la saisie de plus d’1,6 million d’euros sur leurs comptes et d’une dizaine de véhicules. Les organisateurs devraient également être poursuivis par l’administration fiscale. Ils auraient en effet accumulé, depuis le début de leurs activités, une dette fiscale estimée à 4 millions d’euros.

"Il s’agit de la plus importante affaire de lotos illégaux réalisée en France à ce jour. Cette opération d'envergure vise à protéger à la fois les nombreux joueurs et les associations victimes", précise la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac dans un communiqué. "À ce jour, l'enquête se poursuit afin d'identifier les centaines d'associations victimes de cette offre de jeu illégale, de finaliser les saisies de patrimoine, ainsi que de définir les responsabilités des différents protagonistes", ajoute-t-elle.