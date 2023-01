INFO TF1 - Disparition de Delphine Jubillar : ce qu'il s'est passé lors de la reconstitution en décembre

S'ensuit une séquence sur ce qu'a pu effectivement voir l'enfant ce soir-là, ou pas. Selon nos informations, Cédric Jubillar a affirmé que la porte du couloir, entre le salon et les chambres des enfants, était toujours fermée quand les petits étaient couchés. Louis a-t-il ouvert la porte pour voir ce qu'il se passait derrière ? Pas certain. Car lors de la reconstitution, un avocat de la défense relève que cette porte racle quand on l'ouvre.

Et si cette porte était un peu ouverte, l'enfant aurait-il pu voir ses parents par l'entrebâillement ? Non, selon un autre avocat de la défense qui pointe le fait qu'une petite ouverture de la porte ne permet pas de voir Cédric et Delphine dans le salon, mais seulement l'un des deux. On demande, lors de la reconstitution, que la porte soit ouverte un peu plus, jusqu'à ce que l'on voie les deux doublures de Delphine et Cédric Jubillar se poussant l'une et l'autre.

Au final, les parties s'accordent à dire que le frottement au sol n'intervient que quand la porte est ouverte à plus de 45°, soit un angle beaucoup plus important que le petit entrebâillement décrit par l'enfant. Se peut-il que Louis ait ouvert la porte sans que ses parents l'entendent du fait de leur dispute ? Était-elle accidentellement ouverte ce soir-là ? A-t-il pu voir la dispute par une petite ouverture ? Les réponses à ces questions n'interviendront sans doute pas avant un éventuel procès…