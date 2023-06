INFO TF1 - Faux papiers : la police parisienne démantèle un vaste réseau impliquant des agents corrompus

Ils pensaient être passés entre les mailles du filet. Depuis le début de leurs combines, il y a environ deux ans, personne n'avait jusqu'alors mis le nez dedans... Les enquêteurs de la Sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière (SDLII) au sein de la préfecture de police de la capitale ont brutalement mis fin, le lundi 5 juin 2023, aux activités de l'une des plus prolifiques équipes de faussaires présumés jamais connues en France.

Depuis un an maintenant, une petite équipe de policiers spécialisés traquait les moindres faits et gestes de ce "commando", aussi rodé que discret. D'après nos informations, un juge d'instruction parisien leur a donné le top départ des interpellations la semaine dernière : sept hommes et une femme, âgés de 21 ans pour le plus jeune à 55 ans pour le plus vieux, ont été arrêtés à travers la région parisienne. "Usage de faux en écriture", "faux et usage de faux dans un document administratif", "aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France"... Les faits reprochés par la justice à ce petit groupe de "pros" présumés du faux papier ne manquent pas.