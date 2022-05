INFO TF1 - Fin de parcours pour le faussaire attitré du grand banditisme

Jamais son nom n'avait fuité jusqu'à présent. Son identité était un secret bien gardé, son numéro de téléphone couvé par tous ses "clients", priés de ne pas éventer son talent caché. La police judiciaire vient pourtant de lever le lièvre : Moncef B., 50 ans, est désormais en garde à vue.

Cet homme de 50 ans, domicilié dans la banlieue lyonnaise, était dans le collimateur de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et de la PJ de Lyon depuis l'an dernier. Lui et trois autres complices présumés, âgés de 43 à 49 ans, ont été arrêtés à l'heure du laitier mardi 10 mai, sur décision de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) lyonnaise. Deux autres hommes ont eu droit aux menottes aux poignets le lendemain, tous les deux des fugitifs venus s'approvisionner auprès du faussaire présumé. Ces six gardes à vue peuvent chacune durer jusqu'à 96 heures au total.