INFO TF1 - Grand banditisme : "Renard", un proche du braqueur Redoine Faïd, sous les verrous

Placé en détention provisoire dans cette affaire, William M. doit désormais effectuer une autre peine. Condamné en effet à 6 ans de prison lors du procès en appel à Paris en 2018 des accusés du meurtre d'Aurélie Fouquet, le malfaiteur de Creil "n'avait effectué qu'une partie de cette peine en détention provisoire" décrypte une source judiciaire. La condamnation de William M., dont une empreinte génétique avait à l'époque été retrouvée sur le fusil mitrailleur d'un des assaillants, avait été reconnue définitive par la justice en 2019.

"Renard" s'était fait connaître du grand public en 2011 lors de la diffusion à la télévision d'un documentaire remarqué, intitulé Caïds des cités : le nouveau grand banditisme. Présenté comme un professionnel du vol de voitures et de leur maquillage (fausses plaques d'immatriculation, certificat d'assurance bidon, etc.), le voyou cagoulé racontait devant la caméra voler une centaine de voitures par an et disait gagner parfois jusqu'à 80.000 euros par mois grâce à ces activités illégales.

Dans le cadre de l'affaire Aurélie Fouquet, les policiers de la Brigade criminelle et de la BRB identifiaient ultérieurement "Renard" comme étant William M. Dans un extrait du tournage saisi en perquisition par les enquêteurs, le suspect semblait assumer ce parcours de délinquant, sans envisager une vie calme et rangée en famille : "Pour chopper un bide et finir dans un canapé ? Non, ça m'intéresse pas. Moi j'suis sur le terrain, on est vif, on est à 200 à l'heure du matin au soir, on compte plus les heures où on dort plus, mais ça paie à la fin".