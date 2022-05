INFO TF1 - Ils s'en prenaient aux grandes enseignes : les escrocs aux terminaux de paiement débranchés

L’argent obtenu était alors transféré en quelques clics et quelques secondes sur les cartes bancaires, que les quatre hommes pouvaient ensuite utiliser de façon quasi-illimitée dans des distributeurs pour retirer l’argent en espèces, le plus tranquillement du monde. "Plus de 16.000 opérations ont été recensées, pour un préjudice total qui avoisine les 3 millions d’euros", décrypte une source. "Une bonne centaine de TPE ont ainsi été manipulés par le groupe."

Les suspects, très prudents, opéraient souvent depuis des chambres d’hôtels, afin de changer régulièrement de réseau Wifi quand ils manipulaient les TPE, dans le but de brouiller les pistes.

En perquisition, les enquêteurs de la BFMP ont retrouvé des vêtements et de la maroquinerie de luxe. Les quatre "arnaqueurs au TPE", présentés comme de petits voyous sans envergure, ont été mis en examen. Trois d’entre eux sont désormais sous les verrous. "L’affaire montre à quel point certains voyous ont compris à quel point ce type d’arnaques peut rapporter gros, facilement et rapidement, persifle un membre de la PJ parisienne. La technique est quasi imparable, et laisse du temps aux malfaiteurs de s’enrichir, sans les risques du trafic de stups…"