INFO TF1 INFO – Gendarmes tués par un forcené dans le Puy-de-Dôme : les familles portent plainte

Depuis le début de cette affaire, les proches des militaires insistent pour qu'une reconstitution soit faite, mais cela leur a toujours été refusé. "C'est ce choc que nous avons reçu, ce bouleversement, notamment qui a motivé le dépôt de plainte", pointe Me Portejoie, avocat de Séverine Morel. "On ne pouvait pas en rester là. Les familles de victimes veulent savoir ce qu'il s'est réellement passé et aujourd'hui, il y a toute une série d'ombres qui méritent d'être éclaircies". Les familles des victimes reprochent à l'institution "de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux les menaces qui pesaient sur les gendarmes", insiste l'avocat.

"Quand vous reprenez les conversations téléphoniques, les échanges qui sont intervenus tout au long de la soirée, vous vous rendez compte que c'est du sérieux, c'est du lourd. Or, ce sérieux, ce lourd, n'a pas été géré par l'institution de gendarmerie. Du coup, la sécurité des intervenants n'a pas été assurée. Ces intervenants pensaient agir sur une scène de difficulté conjugale familiale, et puis ils sont arrivés et ils ont découvert la guerre. La sécurité des intervenants n'a pas été assurée", poursuit Me Portejoie.

Dans ses échanges avec le Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie, Sandrine S. compagne de Frédérik Limol, répète en effet à plusieurs reprises que ce dernier est "très armé", assure aussi qu'il est "entraîné pour tuer", qu'il "a des tactiques de guerre", "des munitions qui font très mal, qui arrachent dedans au lieu de traverser", qu'il a "plusieurs chargeurs", des "silencieux"…

Tout cela alors n'a-t-il pas été pris en compte à sa juste mesure par le Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ? "Tant l'absence d'indication quant à l'extrême dangerosité du forcené que l'équipement disponible pour les premiers équipages ou encore la conception même de l'intervention méritent d'être vérifiés de plus près, car les pertes et les vies humaines semblent hélas en lien avec la disproportion entre les indications relayées et la réalité humaine", pointe Me Portejoie.

L'avocat rappelle qu'Arno Mavel a reçu une balle au niveau de la partie inférieure de l'abdomen. Rémi Dupuis a été atteint de trois tirs dont deux létaux touchant l'artère iliaque gauche. Cyrille Morel a été touché lui par huit tirs : au niveau des membres inférieurs, au niveau abdomino-thoracique, au niveau du bras gauche et au niveau des parties génitales. "Il ne portait que son équipement de dotation et aucun équipement lourd de protection (gilet lourd, casque...)" rappelle Me Portejoie.