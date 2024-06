30 tonnes de protoxyde d’azote ont été saisies dans l'Essonne, selon nos informations. Six hommes, âgés de 22 à 36 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue le 17 juin. Ils devraient être jugés ce jeudi 20 juin dans la journée par le tribunal judiciaire d’Evry.

Une grosse prise. Selon les informations de TF1-LCI, confirmées par le parquet d’Évry, les enquêteurs de la BRB des Yvelines (Brigade de répression du banditisme) ont saisi 30 tonnes de protoxyde d’azote à Ballainvilliers (Essonne) et dans d’autres lieux d’Ile-de-France. L’enquête, qui a débuté en avril 2023, a permis d’identifier un réseau criminel structuré autour de l’importation de bonbonnes de gaz hilarant.

Un réseau criminel très organisé

Chacun de ce groupe avait un rôle bien défini. Le protoxyde d’azote était acheté en Pologne, importé en France via des sociétés écran basées à Malte. Une fois sur le territoire national, les bonbonnes étaient stockées dans un entrepôt principal, un garde-meubles situé à Ballainvilliers. La marchandise était ensuite répartie dans 8 box en Île-de-France.

Des vendeurs étaient ensuite chargés d’écouler la marchandise directement depuis ces 8 box, transformés en "point de deal". Enfin, l’un des suspects était chargé de blanchir les bénéfices générés par ce trafic.

Des voitures, des quads et des motos saisis

Six hommes, âgés de 22 à 36 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue lundi 17 juin. Ils ont tous décidé de garder le silence. En perquisitionnant leurs domiciles, les enquêteurs de la BRB ont mis la main sur près de 38.000 euros en liquide. Ils ont également saisi des voitures, des quads, des motos, des jet-skis pour un montant estimé à plus de 200.000 euros. 78.000 euros ont également saisis sur leurs comptes bancaires. Un pistolet a également été découvert au domicile de l’un des suspects.

Selon les estimations de la police judiciaire, ce groupe aurait passé pour plus de 5 millions d’euros de commande en Pologne depuis le début de leur activité.

Les six personnes interpellées devraient être jugés ce jeudi dans la journée par le tribunal judiciaire d’Evry, en comparution immédiate. Ils devront répondre des faits de transport, détention, acquisition et cession illicite et en bande organisée de substances classées comme psychotropes, blanchiment aggravé en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée, détention d’arme de catégorie B et participation à une association de malfaiteurs.