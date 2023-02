INFO TF1/LCI - Accident de Pierre Palmade : un homme arrêté

Un homme de 47 ans a été placé en garde à vue dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 février dans le cadre de l'accident impliquant le célèbre humoriste Pierre Palmade. Selon les informations de TF1/LCI, l'homme interpellé à hauteur de la commune de Montdidier, dans la Somme, assure qu'il était dans la voiture du comédien lors de l'accident. Des affirmations que les forces de l'ordre doivent encore vérifier alors que l'individu était "alcoolisé" au moment de son interpellation, selon une source proche de l'enquête.

Selon une autre source proche de l'enquête à TF1/LCI, c'est l'homme lui-même qui a appelé le centre opérationnel de la gendarmerie vers 23h40 lundi soir. Il a indiqué souhaiter se rendre et a assuré qu'il était "passager de Pierre Palmade lors de l'accident". Une patrouille de gendarmerie a ensuite été l'interpeller sur la voie publique où il se trouvait avant de le placer en garde à vue pour "homicide involontaire et non assistante à personne en danger". Selon les premiers éléments, l'individu est né en 1975. Il est de nationalité française, sans domicile fixe et est connu pour 22 faits de droit commun.