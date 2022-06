INFO TF1/LCI - Affaire du "Grêlé" : le frère de sa première victime va attaquer l'État pour faute lourde

La justice attribue au moins trois meurtres et cinq viols au "Grêlé", qui doit son surnom à un portrait-robot qui a longtemps tapissé les commissariats de France. Avec son suicide au Grau-du-Roi (Gard) en septembre 2021, l'action de la justice est théoriquement éteinte, ce qui est inconcevable pour le frère de Cécile. D'autant que Vérove a mis fin à ses jours parce qu'il savait qu'il serait bientôt arrêté, ainsi qu'il le confirme à ses proches dans sa lettre d'adieu.

"On l'a prévenu cinq jours à l'avance", dénonce Luc Richard-Bloch, "et on l'a convoqué pour un motif bien spécifié (...), il y avait tous les ingrédients pour pousser l'individu au suicide". François Vérove venait en effet d'être convoqué, de même que 750 autres hommes pour un prélèvement ADN. Or, l'ancien gendarme et policier a laissé son empreinte génétique sur pratiquement toutes les scènes de crime, ce qui avait d'ailleurs établi qu'il s'agissait du même auteur. N'ayant jamais été condamné, il était cependant passé jusqu'en septembre dernier sous les radars de la justice.