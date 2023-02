INFO TF1-LCI - Affaire Pierre Palmade : deux personnes interpellées ce matin

L’homme est soupçonné d’être l'un des deux passagers du véhicule de Pierre Palmade, qui ont pris la fuite après l'accident, et qui aurait été identifié par les enquêteurs. Ce dernier logeait à Clichy, au domicile de la femme interpellée, et ne s'était pas dénoncé à la police, selon une source à l'AFP.

Mardi, un homme de 47 ans qui s'était désigné comme l'un des passagers et avait été placé en garde à vue, a depuis reconnu avoir menti. Cinq jours après que la Peugeot 3008 de Pierre Palmade est venue percuter une voiture sur la route départementale D372 à hauteur de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, on en sait un peu plus sur l'état de santé des victimes.