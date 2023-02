INFO TF1-LCI - Affaire Palmade : l'enfant de 6 ans grièvement blessé dans l'accident a quitté l'hôpital

L'enfant de 6 ans grièvement blessé dans l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, le 10 février dernier, a quitté l’hôpital Necker ce lundi, selon nos informations.

Le petit garçon était sorti du coma le 16 février, soit six jours après l'accident. Il a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête et a des difficultés à parler, boire et s'alimenter. "Il serait défiguré", avait déclaré le 14 février à l'occasion d'une conférence de presse Me Mourad Battikh, avocat de la famille des victimes citant la mère de l'enfant. Ses bras et pieds peuvent néanmoins bouger.