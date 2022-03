INFO TF1/LCI - Ils escroquent près d'1,5 million d'euros grâce à de faux tapis de collection

Le premier acte du film inventé par ces escrocs présumés remonte à début 2019, dans les couloirs feutrés d'un salon bruxellois, en Belgique. Deux hommes, chics et souriants, se présentent comme de très sérieux et renommés experts en tapis. Leur auto-proclamée spécialité : les tapis de collection, les plus rares et les plus précieux. Dans la foule des visiteurs, ils ont repéré deux hommes, âgés de 73 et de 77 ans. À tour de rôle, ces "experts" vont les persuader qu'ils ont une affaire en or à leur offrir : de magnifiques tapis à prix imbattable, dont la revente est d'ores-et-déjà assurée et sera surtout fructueuse. À les entendre, de richissimes clients, notamment des cheikhs du Golfe, voudront racheter ces tapis, peu importe le prix. Les futures victimes, présentées comme "isolées et fragiles", boivent leurs paroles et pensent flairer la bonne affaire, celle qui peut rapporter gros sans le moindre effort.