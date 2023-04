INFO TF1-LCI - Attaques à l'explosif de DAB dans le Val-de-Marne : 6 suspects mis en examen

L'équipe n'en reste pas là, visiblement assoiffée d'argent et "déçue de la maigre somme dérobée lors de ce galop d'essai" décrypte un magistrat. Cette fois, c'est un DAB de l'enseigne CIC, à Valenton, qui est pris pour cible, le 21 janvier. Même mode opératoire, même explosion en pleine nuit, et là encore des dégâts matériels impressionnants. Mais une mauvaise surprise attend les délinquants juste avant de prendre la fuite : un dispositif de sécurité projette immédiatement de l'encre sur les billets, les rendant tous inutilisables et sans aucune valeur...

Les suspects, eux, ont commis des erreurs. Des traces ADN relevées sur place par les "experts" de la police technique et scientifique permettent à la BRB d'aiguiller ses investigations vers une équipe de Valenton, dont le commanditaire présumé, un homme âgé de 34 ans, est déjà connu pour des affaires de braquage. Grâce à un colossal travail de surveillances physiques et d'analyses téléphoniques, "nous avons pu resserrer l'étau autour de quelques noms intéressants, et observer leurs mouvements nuit et jour" confie un membre du Bastion, le siège de la PJ parisienne.