INFO TF1/LCI - Braquage chez Chanel : le préjudice évalué à plus de 2,5 millions d'euros

La scène, filmée par un témoin qui se trouvait en face de la boutique Chanel rue de la Paix, près de la place Vendôme, a été vue des milliers de fois depuis les faits. Les images postées sur Twitter montrent un homme arrivant à moto près de boutique. Il se gare près d'un gros scooter déjà stationné sur le trottoir, puis descend de son deux-roues. Le motard garde son casque sur la tête et semble faire le guet. Il a une arme longue à la main, qu'aucun passant ne semble voir.

Apparaissent ensuite sur les images deux autres individus sortant de la boutique, deux gros sacs en bandoulière, armes à la main, eux aussi, et remontent sur leur scooter. Un troisième homme, lui aussi un sac à la main et armé, arrive ensuite et monte à l'arrière de la moto. Les deux-roues démarrent et quittent les lieux à vive allure en empruntant la rue Daunou.

Sur la vidéo, les plaques d'immatriculation des deux deux-roues sont visibles. Les enquêteurs qui les ont très vite vérifiées ont établi qu'il s'agissait de fausses plaques.

On ignorait pour l'heure si les armes des braqueurs étaient factices ou non. Ni les braqueurs, ni les armes, ni les bijoux, ni les deux-roues n'avaient été retrouvées ce mardi.