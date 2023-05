INFO TF1/LCI - Braquage d'une bijouterie à Paris : le butin dérobé s'élève à plus de six millions d'euros

Cinq jours plus tard, on en sait plus sur le préjudice. D'après nos informations, le butin dérobé s'élève à un peu plus de six millions d'euros à la revente. Ce qui en fait l'un des braquages de bijouteries les plus fructueux de ces dix dernières années. Contacté, le groupe LVMH (propriétaire de la marque Bulgari) n'a pas souhaité s'exprimer. Les suspects, eux, sont encore en fuite.

Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée avait été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne. De grosses investigations sont toujours en cours, parmi lesquelles l'analyse de la vidéosurveillance pour retracer le parcours des motos, ou encore celle des bornes téléphoniques.