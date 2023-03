INFO TF1-LCI - Des acteurs d'une série Netflix cambriolés à Paris

Ils ne garderont pas le meilleur souvenir de leur escapade à Paris. Trois stars de la téléréalité de Netflix Bling Empire : New York ont été cambriolées alors qu'elles séjournaient dans la capitale. Jeudi 2 mars, vers 16h, la police a été appelée pour un cambriolage dans un logement loué par des touristes dans le VIIIe arrondissement. Les trois victimes, célèbres pour leur apparition dans le spin-off de la série Bling Empire, qui suit de riches Asiatiques et des Américains d'origine asiatique en quête de divertissement, précisent s'être absentées l'après-midi et qu'à leur retour, la porte d'entrée était forcée.

Butin dérobé : un "petit" coffre-fort avec à l'intérieur une montre Rolex, de nombreux diamants, une belle somme d'argent en plusieurs devises (5000 euros et dollars) et un iPad. Des sacs de luxe et des vêtements de grandes sont aussi manquants.