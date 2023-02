ENQUÊTE TF1 - Disparition de Leslie et Kevin : ces éléments qui intriguent les gendarmes

"Moi, je sais très bien que Leslie ne trafiquait pas de drogue donc dans tous les cas, je sais que ce n’était pas envers elle qu’il y avait un souci. Ça ne vient pas d’elle en tout cas", reprend Cassandra. Près de trois mois après sa disparition, les parents de Leslie, eux aussi, sont à la recherche du moindre indice. "C’est notre Bible. C’est le petit carnet où on note absolument tout, les gens qu’on a au téléphone, les conversations...", montre la mère de Leslie. Et cette attente est insoutenable. "Rendez-nous notre fille même s’il faut une rançon. Rendez-nous notre fille et Kevin et Onyx. Ce sont des jeunes gens qui commencent leur vie, qui débutent, qui ont envie de croquer la vie. Rendez-les nous", lance Patrick Hoorelbeke, le père de Leslie.