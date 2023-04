Il cachait des caméras dans les toilettes des femmes d'un restaurant

Le 8 février, le directeur de la sécurité de l'établissement dépose plainte. Les enquêteurs mettent alors en place un dispositif discret de surveillance physique et informatique. Des spécialistes sont mobilisés pour identifier le réseau Internet utilisé et émis par les différentes caméras. Un ingénieur en cybercriminalité arrive en renfort des policiers parisiens et parvient à remonter jusqu'à une adresse IP, une adresse postale et, enfin, une identité.

Le suspect, employé comme ingénieur par la société Thalès, avait mis en place un dispositif qui lui permettait, à distance, de visionner et d'enregistrer les bandes vidéos sur disque dur.