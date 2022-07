INFO TF1/LCI - Il se faisait passer pour un faux-policier : un homme de 21 ans en détention provisoire

Le 25 juin, il réussit à intégrer une patrouille de police du 11e arrondissement. Les fonctionnaires le déposent alors dans le 18e mais, après l’avoir confronté à des inexactitudes de son récit, sont pris d’un doute quant à sa véritable fonction. C’est ainsi qu’il est interpellé et que la supercherie s’est terminée.

"Se présentant sous diverses qualités et sous couvert de différents motifs, un individu a été pris en charge par des patrouilles de police. Finalement identifié par des fonctionnaires en raison de l’incohérence de ses propos, il a été interpellé, placé en GAV et déféré devant un magistrat", indique la préfecture de police de Paris à TF1info, précisant qu’une enquête administrative a été ouverte pour établir l’ensemble des faits et les circonstances dans lesquels ces faits ont été commis.