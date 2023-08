Île-de-France : le gang des cambrioleurs à l’acide interpellé

Soupçonnés de plus de 74 vols en bande organisée, six individus, de nationalité géorgienne, tous nés entre 1979 et 1991, inconnus jusqu'ici des services de police-justice, ont été interpellés ce jeudi 12 août. Les malfrats se servaient d'un produit corrosif neutralisant la serrure de portes.

Tout débute en juin 2022, lorsque de nombreux cambriolages sont constatés dans la région parisienne et plus particulièrement dans les Hauts-de-Seine. À chaque fois, la police note qu'un produit acide déversé dans les serrures des portes a été utilisé. Les enquêteurs précisent le mode opératoire : "Les malfaiteurs apposent des points de colle sur le montant des portes pour cibler les appartements. À chaque fois, les logements sont inoccupés". La Sûreté territoriale du 92 est chargée de l'enquête et plus précisément les policiers de la cellule anti-cambriolage. Au total, plus de 74 faits avec le même mode opératoire sont répertoriés.

En septembre 2022, les investigations parviennent à identifier un véhicule utilisé par deux hommes résidant à Meaux (77) et qui vont régulièrement en Belgique pour y revendre les objets des vols. À la fin de l'année, les enquêteurs observent le duo qui quitte définitivement la France pour s'installer dans divers pays européens. Une note de l'Office de police européen (Europol) a permis de répertorier des faits similaires en Autriche, en novembre 2022, puis en Belgique, au Portugal, en Autriche et en Allemagne.