INFO TF1/LCI : L'infirmière qui avait agressé un pompier le 1er mai de nouveau interpellée ce jeudi

L'infirmière qui avait agressé un pompier le 1er mai a été de nouveau interpellée ce jeudi 14 juillet au matin, place de la Bastille, à Paris. Elle participait à une manifestation de Gilets jaunes.

Cette femme âgée de 38 ans avait été jugée en comparution immédiate à Paris le 1er juin dernier et avait été reconnue coupable. Elle avait été condamnée à dix mois d'emprisonnement, en son absence. La trentenaire avait également été condamnée à un an d'interdiction de manifester et à verser 700 euros à la victime au titre du préjudice moral, et un euro au préfet de police de Paris. La prévenue avait fait appel, ont indiqué ses avocates, Me Ainoha Pascual et Me Alice Becker.

Ce jeudi, elle a donc bravé l'interdit en manifestant.