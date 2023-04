INFO TF1/LCI - Incendie mortel à Charly-sur-Marne : ce que révèle le dernier rapport d'expertise

L'expert précise que c'est à la suite de l’ouverture de la porte du cellier, pièce où se trouvait l’appareil électroménager, que les flammes ont pris de l’ampleur et se sont propagées. Des fumées toxiques, asphyxiantes, chargées de monoxyde de carbone et de cyanures, se sont alors dégagées et sont montées dans les étages par la cage d’escalier située juste à côté.

Ce drame a été le plus meurtrier impliquant des enfants depuis un incendie en 2013 à Saint-Quentin (Aisne) qui avait fait cinq morts de deux à neuf ans.