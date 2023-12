INFO TF1/LCI - Un gardien de but du PSG et sa famille victimes d'un violent braquage à leur domicile

Quatre individus se sont introduits au domicile d'Alexandre Letellier, l'un des gardiens remplaçants du PSG. Les agresseurs ont menacé le portier et sa famille à l'aide d'un couteau pour leur soutirer des bijoux et de l'argent liquide. Heureusement, le pire a été évité.

Un nouveau joueur du PSG victime d'un braquage. Après l'Italien Gianluigi Donnarumma en juillet dernier, ou encore le Brésilien Marquinhos et le Français Presnel Kimpembe précédemment, c'est Alexandre Letellier qui en a cette fois fait les frais. Dans la nuit de lundi à mardi, quatre individus se sont introduits au domicile d'Hardricourt (Yvelines) du portier français, troisième ou quatrième dans la hiérarchie du club de la capitale, a appris le service police-justice de TF1/LCI.

Vers 2h du matin, le joueur du PSG est réveillé par l'entrée en action du système d'alarme. Rapidement, le footballeur professionnel appelle la police... mais son appel est interrompu par les malfaiteurs. Tout va alors très vite : Alexandre Letellier et sa famille - sa compagne et ses deux enfants âgés de 2 et 6 ans - sont rassemblés dans une même pièce. Les cambrioleurs les menacent avec un couteau et demandent argent liquide et bijoux. La compagne du portier tricolore est même frappée au visage alors qu'elle porte dans ses bras le plus petit des enfants.

Finalement, les forces de l'ordre arrivent sur place rapidement. Trois des agresseurs sont interpellés. Le dernier parvient à s'enfuir. Il demeure, à l'heure actuelle, activement recherché.

Une enquête pour tentative d'extorsion sous la menace d'une arme en réunion et violences volontaires en réunion a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Versailles.