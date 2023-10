INFO TF1/LCI - Lutte contre le terrorisme : vaste opération des services de renseignement chez des personnes radicalisées ce vendredi

À 6 heures ce matin, les services de renseignement ont mené une vaste opération coordonnée sur l'ensemble du territoire. Ils se sont rendus au domicile de 15 personnes inscrites au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste).

Après l'attaque au couteau à Arras au cours de laquelle le professeur Dominique Bernard a été tué, les enquêteurs de la DGSI ont passé au peigne-fin les différents profils inscrits au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) dans le but d'isoler les plus radicaux. Quinze d'entre eux ont donc été sélectionnés sur la base d'écoutes, de filatures ou de renseignements récents. Appuyés par des équipes d'intervention d'élite, les services de renseignement ont mené ces "visites domiciliaires" à Paris et en région parisienne, mais aussi dans le Puy-de-Dôme, la Manche, la Sarthe et le Vaucluse.