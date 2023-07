INFO TF1-LCI - Monique Olivier jugée aux Assises le 27 novembre prochain

Monique Olivier, 74 ans, est mise en examen dans deux informations judiciaires: l'une pour complicité d'enlèvement et de séquestration suivis de mort sur Estelle Mouzin, l'autre pour complicité d'enlèvement et de séquestration, d'une part, et de meurtre, précédé, suivi ou accompagné de viol d'autre part sur Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce.