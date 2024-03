INFO TF1-LCI - Nos révélations sur le passé du grand-père du petit Émile

Huit mois après la disparition du petit Émile au Haut-Vernet, les enquêteurs continuent de travailler pour retrouver la trace de l'enfant. Le passé judiciaire du grand-père du petit garçon a notamment été examiné par les enquêteurs. Cet homme a été accusé de viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans pour des faits datant de 1993.

Le passé du grand-père du petit Émile ressurgit. Huit mois après la disparition du garçon dans le village du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), les enquêteurs se sont penchés sur de nombreuses pistes pour tenter de retrouver sa trace. Des investigations qui les ont forcément conduits à s'intéresser au profil des proches présents dans la maison où Émile était gardé par sa grand-mère et son grand-père. Ce dernier, Philippe V., le grand-père du bambin, avait déjà été cité dans le cadre d'une autre affaire, datant de 1993.

Alors âgé d'une vingtaine d'années, il est chargé d'enseigner l'anglais et la chimie. Il doit aussi assurer l'étude après l'instruction au sein du "Village d'enfants du Riaumont", situé à Liévin (Pas-de-Calais). Cet établissement accueille des jeunes garçons de toute la France, issus de familles catholiques traditionalistes, sous le régime de l'internat. À l'époque, les enfants l'appellent "Frère Philippe". Selon ses dires, il quittera l'établissement fin 1993, "lassé de l'administration générale de l'institution".

Accusé de viols sur mineurs et de violences pour des faits datant de 1993

Philippe ne fera pas parler de lui jusqu'en mars 2017. Selon les informations du service police-justice de TF1-LCI, quelques mois plus tôt, un plaignant, Jean L., est allé dénoncer à la police des faits remontant à 1993 au "Village d'enfants du Riaumont". Ce dernier y décrit des violences, des sévices et de nombreux viols. Il accuse "Frère Philippe" ainsi qu'un autre homme de l'avoir agressé sexuellement. Une enquête est alors ouverte pour des faits de "viols et agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité".

Le 27 mars 2017, les enquêteurs réalisent une perquisition au sein du "Village d'enfants de Riaumont". Une pièce les intéresse alors particulièrement. Il s'agit d'une salle décrite comme servant à "punir et recevoir les châtiments", glisse à TF1-LCI une source bien informée. Un endroit où le plaignant, Jean L., dénonce avoir subi des viols. Lors de cette perquisition, les policiers saisissent divers documents, ainsi que des registres pour obtenir les identités des pensionnaires et enseignants dans les années 1990. L'enquête suit son cours pendant un an.

De mis en examen à témoin assisté

Un an plus tard, au printemps 2018, Philippe V. est placé en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle commission rogatoire. Il est alors questionné par les enquêteurs de la police judiciaire et reconnaît avoir commis des violences, comme "des gifles, des coups de pieds au derrière et parfois des coups de poing, mais jamais au visage". Il décrit avec précision les "méthodes d'éducation dispensées au sein de l'institution". Mais, confronté aux charges du plaignant, il nie en bloc les accusations de violences sexuelles. En revanche, le même jour, l'autre homme accusé de viols finira par reconnaître les faits.

Le 24 avril 2018, Philippe V. est mis en examen pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité". Mais cette mise en examen finira par évoluer en placement sous le statut de témoin assisté. 25 ans après les faits décrits, aucun élément n'a pu prouver la culpabilité du suspect : pas de détention de contenus pédopornographiques, rien de probant lors de l'audition de ses enfants et aucun signalement durant la suite de son parcours professionnel et personnel.

Précision importante : ce volet comportant toutes les infos sur le passé judiciaire du grand-père d'Émile est un dossier à disposition des gendarmes depuis le début de l'enquête concernant la disparition de l'enfant. À ce stade, aucun lien n'est établi entre ces faits de 1993 (judiciarisés en 2017-2018) et la disparition du petit garçon dans le Haut-Vernet, 30 ans plus tard. L'avocate de Philippe V. a d'ailleurs réagi à la médiatisation de ces nouvelles informations. "Je considère aujourd’hui qu’il y a viol de la présomption d’innocence, avec des conséquences dramatiques pour la famille, a déclaré Mᵉ Isabelle Colombani. Ces gens [les grands-parents, qu’elle représente] sont aujourd’hui au fond du gouffre."