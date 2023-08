Paris : deux touristes américains passent la nuit dans la Tour Eiffel, une plainte déposée

Une nuit à la belle étoile, mais pas comme les autres. Selon nos informations, dimanche soir, vers 22h30, deux touristes américains prennent des tickets pour visiter, de nuit, la Tour Eiffel, monument payant le plus visité au monde, situé dans le 7ᵉ arrondissement de la capitale. C'est lors de leur descente par les escaliers qu'ils franchissent le barriérage et s'installent entre le 2ᵉ et 3ᵉ étage dans une partie de l'édifice interdite au public.