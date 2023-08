INFO TF1/LCI - Seine-Saint-Denis : des voleurs interpellés avec 25.000 euros de cartes Pokémon et des munitions

Ils dérobaient des munitions... et des cartes Pokémon. Quatre individus ont été interpellés la semaine dernière, soupçonnés d'avoir commis une série de cambriolages dans des camions de fret depuis le début de l'année, a appris mardi le service police-justice de TF1/LCI de source policière.

Selon nos informations, les quatre hommes ont été interpellés mardi et mercredi derniers, à l'aube, par le service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Nés entre 1974 et 1984 et résidant en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, ils sont respectivement salarié dans le BTP, demandeur d'emploi, entrepreneur et manutentionnaire.

Les interpellés sont soupçonnés d'avoir, entre le 11 février et le 25 juillet, cambriolé de nombreux camions de fret en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise, l'Essonne, la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loir. Avec toujours le même mode opératoire : le repérage d'une zone de fret où des remorques stationnaient, une action nocturne avec les téléphones coupés pour éviter d'être repérés, et l'usage de voitures volées ou faussement immatriculées pour commettre les larcins.