INFO TF1/LCI - Attaque au couteau gare de Lyon : "J’ai sauté sur lui, il était de profil et je l’ai plaqué au sol"

Samedi dernier, un Malien de 32 ans, muni d'un couteau et d'un marteau, a blessé trois personnes gare de Lyon. Alexandre, 30 ans, se trouvait sur place et est parvenu à plaquer l'assaillant au sol. Il livre son témoignage à LCI-TF1 alors que le mis en cause vient d'être mis en examen.

Il ne veut pas l'admettre car pour lui, il n'est pas un héros dans ce triste fait divers. "Le vrai acte héroïque, le personnage principal de cette histoire, c’est l’homme qui s’est mis face à l’assaillant. C’est lui qui a fait preuve de courage, il était prêt à se battre avec cet homme armé qui lui faisait face", déclare Alexandre, après l'attaque de la gare de Lyon.

Comme des dizaines d'autres voyageurs, le jeune homme de 30 ans se trouvait dans la gare parisienne samedi matin quand, à 7h35 dans le hall 3, un homme dans un escalator a mis le feu à son sac à dos avant de poursuivre une passante, armé d'un marteau et d'un couteau. Claude, un voyageur âgé de 66 ans, s'est immédiatement interposé. Il a reçu un coup de couteau à l'abdomen et des coups de marteau à la tête avant de chuter au sol.

Alexandre assiste à la scène, et décide d'intervenir. "L’individu lui a mis un coup de couteau, mais ça, mon cerveau l’a occulté, j’ai peu de souvenirs. En revanche, je me souviens très bien du violent coup de marteau qu’il lui a asséné dans le crâne. C’est à ce moment-là que j’ai sauté sur lui. Il était de profil et je l’ai plaqué au sol. Tout est allé très vite", confie-t-il en exclusivité à LCI-TF1. Trois autres personnes lui ont prêté main forte pour maintenir l'assaillant au sol avant que les agents de sécurité et policiers le prennent en charge.

Il réalise dans le train l'ampleur de l'attaque

Alexandre voit alors que la situation est "sous contrôle" et décide de poursuivre sa journée, telle qu'elle était prévue avant ce drame. "J’ai pris mon train pour la Suisse. C’est dans le train, avec l’appel de ma femme, que je me suis rendu compte de ce qu’il venait de se passer et je me suis signalé à la police. À Paris, des fous dans le métro, on est presque habitués malheureusement…", déclare le jeune homme qui n'a pas été blessé dans son action.

Claude, son "héros", est toujours hospitalisé. Trois jours après le drame, son pronostic vital reste engagé. "C'est grâce aux réactions immédiates et courageuses de chacune de ces personnes que le périple violent du mis en cause a été interrompu", a rappelé ce mardi la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.

L'assaillant mis en examen et écroué

L'assaillant, un Malien de 32 ans en situation régulière et qui était arrivé d'Italie deux jours avant les faits, a été mis en examen ce mardi pour "tentatives d'assassinat" et de "violences avec arme, aggravées par la circonstance que les actes ont été précédés, accompagnés ou suivis de propos qui établissent qu'ils ont été commis contre les victimes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, ethnie, nation ou religion déterminée". Au cours de sa garde à vue, il n'a, selon une source proche du dossier, exprimé "aucun regret ou remords" et n'aurait eu "aucun mot pour les victimes",

"Les déclarations du mis en cause, comme l'exploitation de son téléphone, ont conduit à envisager qu'il avait commis son acte pour s'en prendre à des Français, en raison de leur appartenance à la Nation", a indiqué par ailleurs la procureure ce jour.

Il a été placé en détention provisoire dans l'après-midi.