INFO TF1/LCI - Un sous-traitant de la SNCF victime d'un rançongiciel

Pour rappel, le rançongiciel ou ransomware en anglais, est un type d’attaque informatique qui bloque l’accès à l’appareil ou aux fichiers d’une victime et qui exige le paiement d’une rançon en échange du rétablissement de l’accès.

L'ampleur de la cyberattaque contre l'entreprise Lumila reste encore à déterminer, et le montant de la rançon reste inconnu. La SNCF est informée et précise : "Il n'y a aucun risque pour le réseau SNCF. Il n'existe aucune connexion entre les systèmes informatiques de cette société et nos réseaux à nous."