INFO TF1/LCI - Val-de-Marne : cinq plaintes déposées contre la documentaliste d'un collège accusée d'agressions sexuelles

L'affaire avait choqué dans la commune du Perreux-sur-Marne. Selon une information TF1-LCI, cinq victimes présumées ont décidé de porter plainte contre une documentaliste du collège De Lattre de Tassigny situé dans cette commune du Val-de-Marne, mise en examen en juillet dernier des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime et corruption de mineur de 15 ans. Les cinq victimes sont âgées de 13 à 15 ans.

L'affaire avait éclaté le 15 juin dernier, alors que la principale du collège avait effectué un signalement au sujet d'une professeure de son établissement. Le 8 juillet, le parquet de Créteil avait ouvert une information judiciaire avant que la documentaliste de 40 ans ne soit mise en examen. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés entre le 1er septembre 2022 et le 13 juin 2023 dans cette commune, située à proximité du bois de Vincennes et à moins de 10 kilomètres à l'est de Paris.